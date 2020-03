Jimmy Fallon decidiu fazer um vídeo onde alerta para a importância de lavarmos as mãos e de não tocarmos na nossa cara.

Um momento adorável onde o apresentador surge a cantar e a tocar viola, mostrando também imagens das filhas, Winnie, de seis anos, e Frances, de cinco, a lavarem as mãos.

O vídeo foi partilhado nas redes sociais com o objetivo de apelar à importância da higiene nesta fase difícil que o mundo está a atravessar por causa do novo coronavírus.

"Lave as mãos, lave as mãos, não toque no rosto", canta a figura pública.

Recorde-se que as meninas são fruto do casamento de Jimmy com Nancy Juvonen.

