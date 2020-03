Andrew Watt juntou-se às já muitas celebridades que testaram positivo para Covid-19. O cantor também está infetado com o novo coronavírus, como acaba de confirmar nas redes sociais.

Na página que tem no Instagram, o produtor musical - que já trabalho com vários artistas como Ozzy Osbourne, Liam Gallagher ou Justin Bieber - começou por escrever: "Recebi o resultado positivo do teste à Covid-19. Gostaria de partilha com vocês a minha caminhada até aqui para vos transmitir a gravidade daquilo que está a acontecer no mundo".

"Há 12 dias atrás, na manhã do dia 6 de março, senti-me como se tivesse sido atropelado por um autocarro. Não consegui sair da cama nos dias seguintes e comecei a ficar com febre. Fui visto por um médico e ele disse-me que estava com uma gripe comum e que não havia hipótese de ter Covid-19 porque não tinha saído do país e tudo o que fazia era ir ao estúdio e voltar para casa", contou.

Depois de ser medicado, os sintomas continuaram até que chegou também a "tosse seca". "Fui logo às urgências e implorei para fazer o teste ao Covid-19 porque esta gripe não estava a passar. Recusaram fazer o teste. Implorei para ser examinado e fizeram-me um Raio X ao tórax... o resultado foi uma pneumonia viral", recordou.

Só depois, num médico particular, é que Andrew Watt conseguiu ter acesso ao teste e o resultado chegou esta semana. Agora, está neste momento a recuperar e mantém-se distante daqueles que lhe são próximos para não os infetar com o novo coronavírus.

"Estou deitado na cama [...] a usar uma máquina de oxigénio para aliviar os meus pulmões. Tenho 29 anos. Sou um homem saudável e vou vencer isto, aconteça o que acontecer. Vou recuperar. Mas há muita gente na minha vida e neste mundo que venha a não conseguir superar a doença por causa da idade ou do seu sistema imunológico, e é por causa dessas pessoas que vos escrevo", destacou.

"Isto não é uma piada. Fiquem em casa", afirmou, aconselhando os fãs a evitarem a propagação do vírus e a protegerem-se, seguindo as todas as medidas indicadas pelos profissionais de saúde.

"Esta mentalidade de 'eu sou jovem, isto não me vai afetar', é simplesmente estúpida e perigosa para todos os que estão à vossa volta. O distanciamento social é proteger a vossa mãe, pai, avós...", salientou.

Veja a publicação na íntegra:

