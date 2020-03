Depois de ter recorrido às redes sociais para revelar que estava infetado com o novo coronavírus, Idris Elba voltou a falar aos fãs. Num novo direto que fez no Twitter, o ator começou por desabafar sobre o diagnostico, explicando também a razão da mulher, Sabrina Dhowre, estar ao seu lado.

"Neste momento, estou a sentir-me bem. Acordei esta manhã e não tinha nenhum sintoma. A minha voz está um pouco cansada", partilhou, referindo que tem também estado atento à temperatura do seu corpo e mede a febre duas vezes por dia.

"A Sabrina também está bem e, finalmente, hoje conseguiu fazer o teste ao novo coronavírus. Mas ela tem estado bem. Nervosa, claro. Preocupada", destacou. "Só para esclarecer, a Sabrina queria ficar ao meu lado. Falamos sobre não ficar no mesmo sítio onde estou, mas ela queria e eu amo-a ainda mais por isto e faria o mesmo por ela. [...] Ia recusar o apoio da minha mulher? Por mais que eu quisesse mantê-la segura, presumimos que, se eu fui infetado, a probabilidade de ela também já estar infetada era grande. Espero que entendam isso", continuou o ator, de 47 anos.

Apesar de estar bem, Idris não deixa de sentir-se também "preocupado" com a situação, especialmente porque sofre de asma e pertence ao grupo de risco. "É claro que estou preocupado, com a asma e como isto pode ficar muito complicado para mim de um momento para o outro", desabafou, mostrando-se também "preocupado com o que está a acontecer no mundo" e "com a maneira como estamos a lidar com a situação".

Idris esteve no dia 4 de março num evento, em Londres, e posou para as fotografias ao lado de Lewis Hamilton e Sophie Grégoire Trudeau, mulher do primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau, que foi diagnosticada com o novo coronavírus. Embora não tenha mencionado o nome de Sophie, o ator disse que "estava exposto desde o dia 4 de março".

"Foi quando estive em contacto com uma pessoa que testou positivo. Basicamente, eu posso estar infetado desde o dia 4 de março, mas é difícil dizer quando é que estive em contacto com alguém com o vírus. Podemos estar em contacto a qualquer momento", explicou.

