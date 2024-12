De acordo com a revista People, Sabrina Carpenter e Barry Keoghan deram "um tempo" à relação após um ano de namoro. Segundo declarações da fonte que revelou a notícia à revista, o casal terá decidido afastar-se por motivos profissionais.

Mas será que foi bem assim? Alegadamente, Barry Keoghan terá traído a cantora de 'Espresso' com uma tiktoker.

Este sábado, dia 7 de dezembro, o ator reagiu às alegações na rede social X, emitindo um comunicado. "Por favor, tenham respeito", escreveu na legenda.

"Só consigo aguentar até certo ponto. O meu nome tem sido manchado pela Internet de formas às quais por norma não reajo. Agora, tenho de responder, porque está a chegar a um ponto em que estão a ser ultrapassados demasiados limites", prosseguiu.

"Desativei a minha conta [de Instagram] porque não posso deixar que estas coisas me distraiam mais da minha família e do meu trabalho. Nenhuma pessoa devia ter de ler as mensagens que recebi. Mentiras, ódio, comentários nojentos sobre a minha aparência, o meu caráter, como sou enquanto pai e todas as coisas inumanas que possam imaginar".

"A manchar o meu caráter, aquilo que defendo e tudo aquilo pelo qual trabalhei imenso. A falarem de como fui um bebé de heroína, como cresci e a envolverem a minha querida mãe. A baterem à porta da minha avó. A ficarem junto à casa do meu bebé e a intimidarem-nos. Isso é ultrapassar um limite".

"Todos os dias trabalho arduamente para me exceder em todos os níveis e para ser a pessoa mais saudável e forte para aquele menino. Quero dar-lhe oportunidades para aprender, falhar e crescer. Quero que consiga admirar o pai, que confie em mim a 100% e que saiba que eu vou sempre protegê-lo, aconteça o que acontecer", acrescentou.

Em jeito de conclusão, pediu: "Preciso que se lembrem de que ele terá de ler TUDO isto sobre o pai dele quando crescer. Por favor tenham respeito com todos. Obrigado".

Como se pode ler, Barry Keoghan não reagiu propriamente aos rumores da traição. Por sua vez, Breckie Hill - a alegada amante - reagiu este domingo, dia 8 de dezembro, na rede social TikTok.

Num vídeo partilhado na rede social TikTok, Hill esclareceu: "Nunca estive com este homem na vida. A única vez que o vi foi na televisão, quando assistia ao filme 'Saltburn'".

Leia Também: Sabrina Carpenter e Barry Keoghan "dão um tempo" após um ano de namoro