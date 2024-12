A cicatriz que Barry Keoghan tem no braço não passou despercebida nas imagens captadas enquanto estava a filmar 'Crime 101', em Los Angeles, na terça-feira.

O ator, de 32 anos, estava a usar um colete de couro que deixou à mostra a marca com que ficou no corpo devido a uma infeção bacteriana rara.

De recordar que o artista irlandês contraiu fasceíte necrotizante há cerca de três anos, poucas semanas antes de começar a filmar 'The Banshees of Inisherin'. A condição geralmente é causada por uma ferida que infetou - normalmente conhecida como 'doença devoradora de carne', uma vez que causa a morte dos tecidos moles do corpo.

Felizmente, o ator conseguiu superar a doença sem necessidade de recorrer à amputação, mas ficou com marcas visíveis.

Leia Também: Barry Keoghan traiu Sabrina Carpenter? Ator (e alegada amante) respondem