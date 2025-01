Bad Bunny deu um concerto surpresa no metro de Nova Iorque, nos Estados Unidos. A apresentação juntou o apresentador Jimmy Fallon, que recebeu o rapper no seu talk show, 'The Tonight Show', na edição da última segunda-feira, 13 de janeiro.

Disfarçados com roupas dos anos 1960, os dois cantaram 'I Want it That Way', do grupo Backstreet Boys.

Logo depois, a dupla removeu as perucas e começaram a cantar uma das faixas do novo álbum do cantor porto-riquenho: 'Debí Tirar Más Fotos'.

A música escolhida foi 'Nuevayol', que faz referência à cidade de Nova Iorque, apesar da mesma - e de todo o álbum - ser um mote à cultura de Porto Rico e das raízes de Bad Bunny.

O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral. Ora veja.

