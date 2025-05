A Internet não deixou escapar a publicação do Benfica nas stories da página de Instagram do clube, que captou duas cadeiras brancas em frente ao estádio, lembrando a imagem do mais recente álbum de Bad Bunny, 'Debí Tirar Más Fotos'.

Na fotografia, a posição das cadeira aparecem como na imagem de capa do mais recente trabalho do músico porto-riquenho e deu de imediato a esperança de que pode estar a caminho de Portugal para apresentar o novo disco.

Pode ver a imagem mais abaixo.

Apesar de não haver, até à data, nenhuma confirmação oficial, o que é certo é que esta publicação já levou vários internautas a acreditar na passagem do artista por Portugal.

© Instagram_slbenfica

"Bad Bunny em Portugal!!! Repito: Bad Bunny em Portugal", pode ler-se numa partilha no X.

Numa das muitas publicações, houve quem reunisse a mesma ideia de captar uma imagem com as cadeiras brancas noutros países.

"Bad Bunny vai fazer uma tour pela europa e vai atuar no Estádio da Luz", escreveu outro internauta.

"Bad Bunny também dará um concerto em Portugal! Será no Estádio da Luz em Lisboa", pode ainda ler-se entre as muitas partilhas.

Não se sabe se de facto o músico passará por Portugal, mas pelo menos a esperança ficou bem acesa com a publicação do Benfica.

