Os Óscares enganaram-se ao publicar uma fotografia de bastidores da cantora e atriz norte-americana Selena Gomez com o namorado, o artista Benny Blanco, no X (ex-Twitter).

Na descrição da fotografia, a Academia escreveu que a atriz de ‘Emília Perez’ estava com o rapper porto-riquenho Bad Bunny e não com o namorado, Benny Blanco.

O tweet foi apagado e, de seguida, a página dos Óscares fez outro, com a mesma fotografia, mas já com a informação correta. No entanto, o lapso foi apanhado por vários seguidores, que o tornaram viral nas redes sociais.

O tweet com o lapso© Reprodução X @TheAcademy

O musical 'Emilia Pérez', do francês Jacques Audiard, distinguido em maio, no Festival de Cannes, somava 13 nomeações - um recorde para um filme em língua não inglesa -, viu a popularidade cair por causa de mensagens antigas da atriz espanhola Karla Sofía Gascón, na rede social X, consideradas racistas e homofóbicas.

O filme, produzido pela Netflix, foi ainda criticado pela forma como representou a comunidade trans, ao contar a história de um chefe de um cartel mexicano de droga que fez uma transição de género.

Karla Sofía Gascón, a primeira atriz trans a ser nomeada para os Óscares, esteve presente na cerimónia, ao fim de semanas de silêncio e de ausência na entrega de outros prémios de Hollywood.