Helena Sacadura Cabral recordou o falecido filho Miguel, que morreu no dia 24 de abril de 2012. Na quarta-feira completou-se 12 anos da sua partida.

"Hoje [24 de abril], passa mais um ano que o meu filho Miguel faleceu. Os primeiros pensamentos foram para ele, sorridente, na foto que está na minha mesa de cabeceira. Fiquei ali, sentada a berma da cama, a sorrir-lhe, sabendo que onde quer que esteja, estaria a fazer o mesmo. Dei-lhe um beijo e comecei, serena, o meu dia de trabalho", relatou.

"À noite volto a despedir-me, aguardando o seu aniversário, a 1 de maio. Este ano irei, pela primeira vez, passar esse dia no mar da Praia das Maçãs, onde repousam as suas cinzas. E vou ser capaz de lá deixar um ramo de flores. Foi e é um filho abençoado", contou de seguida.

Na mesma partilha, a escritora revelou ainda que vai estar ausente das redes sociais. "Hoje é, também, a altura de me despedir dos meus leitores nas redes sociais. Foram quase dois anos a partilhar convosco uma forma de vida que é a minha, e que julguei poder levar outros, menos felizes, a rever as suas. Se consegui dar animo e força fico feliz. Se não consegui o objetivo, foi muito positivo para mim, ler os vossos comentários, que também me ajudaram a revisitar as várias vidas que vivi! Vou andar por aí a preparar o novo livro, que sairá em outubro, mas, de vez em quando, virei aqui dar novidades", explicou.

"Finalmente, um agradecimento muito especial para todos aqueles que, antes de eu escrever estas linhas, se lembraram do Miguel", completou.

Leia Também: Cláudio Ramos. "Agarrou todas as oportunidades. É um dos pilares da TVI"