Helena Sacadura Cabral completou 90 anos no passado sábado, 7 de dezembro, e recorreu às redes sociais para assinalar a entrada na nova década.

Com uma imagem ao lado do filho Paulo Portas, que incluiu uns grandes balões atrás com o número '90', a professora escreveu na legenda da partilha: "Gratidão. [...] A minha casa transformou-se num verdadeiro jardim, com as maravilhosas flores que me enviaram. Quero, por isso, expressar o meu mais sincero agradecimento por todo o carinho que recebi no meu aniversário. [...] Encheram o meu dia de alegria e tornaram esta data ainda mais especial."

"É muito bom saber que tenho pessoas tão queridas ao meu redor, capazes de transformar um simples dia de anos, num momento de profunda gratidão e felicidade", acabou por dizer.

