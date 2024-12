Lena d'Água foi entrevistada por Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. A cantora falou da sua vida artística e pessoal e partilhou ainda que lançou, recentemente, o álbum 'Tropical Glaciar'.

A viver afastada da cidade desde 2007, Lena afirma: "Estava cansada da cidade. [...] As casas eram muito caras. [...] Há 17 anos que saí da minha terra [Lisboa] e fui para o campo. O tamanho do silêncio para quem está no campo é incrível."

Questionada por Goucha sobre o local onde atualmente habita, Lena recusou-se a revelar. "Não digo por causa dos maluquinhos. Ainda tenho malucos atrás da velhota", assumiu.

Veja aqui um excerto da entrevista.

Leia Também: Helena Sacadura Cabral comemora 90 anos ao lado do filho