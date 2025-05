Helena Sacadura Cabral esteve à conversa com Tânia Ribas de Oliveira no programa 'A Nossa Tarde', na RTP1, a propósito do lançamento do seu livro infantil - 'Mãos Pequenas, Coração Grande'.

A certo momento, a escritora acabou por falar do filho, Paulo Portas, deixando a apresentadora e o público a rir às gargalhadas ao partilhar uma curiosidade.

"Não é daqueles filhos que janta e vai embora… Janta e vai sentar-se a ler. A minha empregada e eu estamos acordadas até ele sair, a fazer sala", revela.

"Se ele estiver a ver já percebeu que saiu tarde demais...", disse Tânia. "Paulo Portas, se me estiver a ouvir, a sua mãe quer-se deitar", acrescentou em tom de brincadeira.

Veja o momento: