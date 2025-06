Pedro Gonçalves, jogador do Sporting conhecido como Pote, deu uma entrevista a Daniel Oliveira para o programa 'Alta Definição', conversa que foi transmitida este sábado, 28 de junho.

A certo momento, o atleta fala do seu relacionamento com Bruna Rafaela, de quem está noivo e vive um momento muito feliz, uma vez que os dois aguardam a chegada do primeiro filho em comum.

Questionado por Daniel sobre a sua reação quando soube da novidade, Pote respondeu: "Foi incrível, nem tenho palavras para esse momento. Gritei, celebrei, chorei".

Entretanto, descreve como tudo aconteceu. "Ela estava a sentir-se assim um bocado estranha. Um dia antes do fim de semana estávamos a jantar num hotel e ela disse: 'não me estou a sentir bem, acho que é melhor ir à farmácia pedir um teste, porque sinto mesmo aqui alguma coisa estranha'. Fomos fazer o teste, [e também] análises. Diziam que ela estava grávida. Foi a melhor surpresa de sempre!"

O "bebé milagre" que chegou após duas perdas gestacionais

O sonho de serem pais não foi fácil de alcançar para o jogador de futebol e a companheira. Este confessou que antes desta gravidez, Bruna passou por duas perdas gestacionais.

"Tivemos uma fase muito complicada. Tivemos duas perdas gestacionais e é isso que ainda dói mais, porque estive presente nas duas, chegou a haver batimentos [cardíacos]. É muito doloroso. Não sei como é que vivi aquilo, porque é muito difícil mesmo", recorda.

"Chegou a haver um momento em que tinha um jogo para a Taça de Portugal e acabei por nem fazer estágio, pedi ao mister Ruben [Amorim], que foi compreensível ao máximo. No dia a seguir o mister perguntou-me se queria jogar e eu disse que jogava. Marquei dois golos contra o Tondela na primeira parte. Pedi ao mister para sair, fui logo no intervalo ter com ela ao hospital para que pudesse estar presente", descreve.

"Para mim foi terrível e sinto que para ela tenha sido mais porque é o corpo dela, é ela que passa por aquilo. Tentei sempre ajudar ao máximo, estar sempre presente. Mostrar-lhe confiança, que as coisas iam correr bem, que ela era uma mulher incrível", acrescenta.

"Isso também me fez perceber que não sabemos o dia de amanhã. Estou um bocado receoso, mas com muita confiança que está a correr bem. Passo-lhe a mensagem que ela é forte e que vai conseguir gerar vidas", nota ainda, mostrando-se confiante nesta gravidez, até porque as outras não seguiram tão adiante.

De sorriso no rosto, Pote realça que vai querer ser um "pai divertido, alegre", que ao contrário da noiva, que será uma "mãe galinha", quererá ver o filho a crescer por conta própria e a ter as suas próprias experiências.

Uma história de amor que começou na adolescência

Antes de serem namorados, Pedro e Bruna foram melhores amigos durante dois anos, sendo que conheciam bem as famílias de ambos, dada a sua proximidade. O amor acabaria por chegar. "Foi uma história bonita de dois adolescente que se apaixonaram verdadeiramente", afirma.

Entretanto, faz saber: "Se estivesse sozinho, não sei se iria estar onde estou hoje, porque ela ajudou-me a ter calma, a querer conquistar mais e ajudou-me a ser sentimental, porque não era uma pessoa de chorar e demonstrar que estava frágil".

Pedro Gonçalves e Bruna planeiam dar o nó numa cerimónia civil este ano. A grande festa acontecerá para o ano, dada a gravidez.