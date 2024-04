Cláudio Ramos lançou recentemente o livro 'O Rapaz', um sucesso de vendas que também tem merecido elogios por parte dos seus pares.

A mais recente recomendação desta obra foi feita por Helena Sacadura Cabral, alguém que bem conhece o apresentador e que encontrou na escrita a sua grande paixão.

"Antes de tudo, quero fazer uma declaração de interesses. Sou muito amiga do Cláudio, que conheci, há imensos anos, num delicioso programa chamado 'As Noites Marcianas', um dos primeiros l'ate night shows' que se fizeram em Portugal, sob a batuta admirável de Carlos Cruz. Nessa altura, intui que ele poderia ser o que quisesse, se lhe dessem oportunidade. Agarrou todas. Hoje é um dos pilares da TVI", começou por escrever Helena, que não terminou os elogios por aqui.

"Cláudio Ramos é um comunicador nato com uma paixão pelo Alentejo e as suas gentes. Nascido em Luanda e criado no Alentejo, tem uma trajetória diversificada que inclui passagens pela televisão, rádio, imprensa escrita, publicidade, além de ter sido um dos pioneiros da blogosfera em Portugal", acrescentou então a escritora.

Mais à frente, e depois de caracterizar 'O Rapaz' como sendo um livro que "explora temas profundos como a descoberta da sexualidade, a paixão, o prazer das coisas simples e o amor gay", Helena explica que a "mensagem central do livro é uma celebração da aceitação e do amor próprio", neste que é "mais do que um romance". "É um convite para refletir sobre o amor em todas as suas formas e a importância de nos aceitarmos e valorizarmos. Cláudio Ramos deixa uma marca na literatura portuguesa com esta obra, convidando os leitores a uma viagem introspetiva sobre a vida, o amor e a aceitação", disse ainda.

Abaixo pode ler na íntegra o texto escrito por Helena Sacadura Cabral.

