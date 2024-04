Cláudio Ramos apresenta o 'Dois Às 10' todas as manhãs, o que o obriga a levantar-se muito cedo. O precioso descanso do apresentador foi interrompido na madrugada desta terça-feira, dia 23 de abril, altura em que foi incomodado com várias chamadas telefónicas.

Cláudio, nas stories do Instagram, denunciou que entre as 2h25 e as 2h33 recebeu cinco chamadas telefónicas, de diferentes números, garantindo que irá levar o caso à polícia.

"Os verdadeiros imbecis. Se alguém conhece os donos destes números de telefone... Liguem-lhes e mandem-nos ler um livro, fazer um refogado, lavar uma estrada e avisem-nos que a polícia tratará do resto", escreveu. Veja abaixo.

© Instagram/Cláudio Ramos

