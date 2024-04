Depois de usar fato e gravata na noite de ontem, para mais uma gala do 'Big Brother', Cláudio Ramos apresentou hoje, dia 22 de abril, mais uma emissão do 'Dois às 10', apostando para isso num look mais descontraído.

O comunicador optou por uma camisa da marca Lacoste, que no site oficial da marca está à venda por... 140 euros.

Para além de disponível em bordô, a peça também existe em azul e verde, custando o mesmo preço.

Carregue aqui para ver a camisa no site e veja abaixo as fotografias de Cláudio com a mesma.

Leia Também: Irreconhecível! Cláudio Ramos mostra foto com cabelo (mais) comprido