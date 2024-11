Rita Pereira esteve no programa 'Dois às 10' na manhã desta quarta-feira, dia 27 de novembro, onde falou com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o parto da filha Lowê e da nova dinâmica familiar.

A atriz, que foi mãe há duas semanas, impressionou pela forma física, apesar de ainda dizer "faltar perder oito quilos" para chegar ao peso que tinha antes da gravidez.

Rita surgiu no programa com um outfit preto. A atriz optou por um vestido curto: na parte de cima estilo T-shirt e em baixo, com saia rodada. A recente mamã escolheu ainda uns saltos altos pretos e collants da mesma cor, de vidro com o desenho de um entrançado e com um laço.

Foi precisamente essa peça que o apresentador Cláudio Ramos elogiou no programa: "Gosto muito dos collants."

Durante a entrevista, Rita Pereira revelou ter tido um parto de "três minutos", um amor muito especial assim que viu a filha, e falou da reação do pai e do irmão mais velho da pequena Lowê.

"Eu não tenho uma filha, eu tomo conta da filha do Guillaume, é assim que estamos [risos]. Era o sonho da vida dele."

Durante o programa, os apresentadores surpreenderam ainda a atriz com um presente para os seus dois filhos: um body para Lowê a dizer "a melhor irmã mais nova", e uma T-shirt para Lonô com a frase "o melhor irmão mais velho".

