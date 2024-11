Rita Pereira esteve no programa 'Dois às 10' na manhã desta quarta-feira, 27 de novembro, e falou do parto, do amor pela filha e da nova dinâmica familiar.

A atriz foi mãe de Lowê, há duas semanas. Em conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, explicou que, no dia do nascimento, sentiu algo diferente de madrugada.

Quando foi à maternidade para avaliar as contrações, já se encontrava em trabalho de parto. "Nasceu às 38 semanas certas. Fui observada e, três minutos depois, saquei-a lá de dentro. Fui eu que a tirei", disse, arrancando risos dos apresentadores.

Sobre a gravidez, Rita afirmou "odiar estar grávida" e que, sentiu-se muito pior do que da primeira vez. "Tive imenso sono, tive enjoos, tinha muita fome", referiu, explicando que foi acompanhada pelo seu 'personal trainer' e que foi ao ginásio três vezes por semana durante todo o tempo.

A atriz contou ainda que não foi só esta segunda gravidez que foi diferente. Também a reação quando conheceu a filha diferiu: "Só comecei a amar o Lonô de verdade aos três meses. Aqui eu já sabia qual era a sensação, então foi diferente."

Também o pai, Guillaume Lalung, ficou 'derretido' com a chegada da filha. "Eu não tenho uma filha, eu tomo conta da filha do Guillaume, é assim que estamos [risos]. Era o sonho da vida dele."

Visivelmente emocionada, recordou ainda o momento em que Lonô conheceu a irmã mais nova: "Virou-se para nós, sério, e disse 'muito obrigada por me terem dado esta mana'. Ele é muito sensível."

Porém, o irmão mais velho já teve alguns ciúmes. De acordo com a atriz, a família fez tudo para que o menino de cinco anos não sentisse que estava em segundo plano, porém "ao fim do quarto dia" Lonô perguntou a Rita se os pais "já não o amavam".

