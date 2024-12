Elle Fanning, que interpreta Sylvie Russo na 'biopic' sobre Bob Dylan, deslumbrou na passadeira vermelha da sessão fotográfica que aconteceu em Mayfair, Londres (Inglaterra).

A atriz optou por um look andrógeno, com um fato cinzento e uma camisa, com uma gravata azul e uns saltos altos pretos.

No mesmo evento, o protagonista, Timothée Chalamet, escolheu uns jeans com um casaco cinzento, que optou por levar fechado.

'Um Completo Desconhecido' deverá chegar aos cinemas portugueses a 30 de janeiro.

Carregue na galeria para ver os looks dos atores.

Leia Também: Kevin Bacon faz rara aparição com a família na estreia de 'biopic'