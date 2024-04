Cláudio Ramos usou a sua conta no Instagram para fazer uma partilha divertida.

O apresentador do 'Dois às 10' e do 'Big Brother' publicou uma fotografia sua mais antiga, tirada numa piscina, na qual aparece com o cabelo um pouco comprido, um visual que hoje em dia parece não agradar ao apresentador da TVI.

"Quando vos digo que tenho que cortar o cabelo, sei o que estou a dizer", escreveu, na legenda da fotografia.

