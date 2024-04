"Lancei um livro há semanas, que está na fase de promoção e agora estou a escrever sobre o livro da Fátima? Estou! Estou porque quero que o da Fátima corra tão bem como o meu está a correr". Foi sob esta premissa que Cláudio Ramos fez uma nova partilha nas redes sociais, na qual deu visibilidade ao livro 'O Amor Mora no Andar de Cima', escrito por Fátima Lopes.

Os dois são amigos e também a amizade que os une fez com que Cláudio parasse a promoção do seu próprio livro, lançado há poucas semanas, para falar da obra da colega de profissão.

"A Fátima lança hoje o seu novo romance. Não consigo estar no lançamento mas ela sabe que não preciso de estar para lhe desejar que corra bem. Não é de hoje que sabe, sabe-o desde há muitos anos porque somos amigos há quase vinte. Conhecemo-nos bem um ao outro. Respeitamos tempo, espaço e silêncios. Somos vizinhos e nem por isso nos encontramos tantas vezes como devíamos mas os amigos são assim, os de verdade não cobram. Não precisam cobrar porque se conhecem", escreveu primeiramente o apresentador do 'Big Brother' e do 'Dois às 10'.

"A Fátima comunica com a empatia que todos lhe conhecem e tem na escrita a extensão desse seu lado. É sensível, intuitiva e criativa e para a escrita é fundamental que se seja assim. Este seu novo 'Amor Que Vive no Andar de Cima', está agora em todo o lado e pode estar em vossas casas", acrescentou então, para depois falar sobre o que o levou a fazer esta partilha.

"Eu lancei um livro há semanas, que está na fase de promoção e agora estou a escrever sobre o livro da Fátima? Estou! Estou porque quero que o da Fátima corra tão bem como o meu está a correr. Há espaço para todos, e se não houver o público que escolha como ocupa o espaço que tem. Amigos não alimentam merd@s, não vivem nas rivalidades absurdas nem se corroem na inveja de que este meio tanto gosta. Amigos desejam-se o melhor. Amigos querem-se felizes! Eu sou assim. E tenho tenho a certeza que a Fátima pensa como eu", concluiu.

Vale lembrar que o livro de Cláudio Ramos tem como título 'O Rapaz' e também já se encontra à venda nas livrarias.