Cláudio Ramos aproveitou o dia de sábado, 26 de abril, para fazer uma reflexão sobre os fins de semana e as expectativas que se guardam para estas ocasiões.

"Tentamos meter dentro destas 48 horas tudo o que não cabe nas outras, e daí vem a frustração, porque pode não caber nestas também e não tem que caber por obrigação", começou por referir.

O apresentador confessou o que o chateia em relação ao assunto: "Detesto esta coisa moderna que a nossa cabeça tem de nos mandar fazer o que não nos apetece só para dizer que fizemos o que toda a gente fez e por isso ficamos com a sensação de dever cumprido", realça.

"Que sentimento de culpa é este que invade sem autorização os nossos corpos e grita que temos que andar desenfreadamente a celebrar a vida de um sábado?", questiona.

"Tenho para mim que o sábado devia vir com livro de instruções. Não é porque ele existe que as pessoas sabem o que fazer com ele. Juro!", completa.

Leia a partilha completa:

Leia Também: Zé Lopes sobre Cláudio Ramos: "Um apresentador do povo"