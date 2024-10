A relação de Renata Reis e Maycon continua a ser um dos temas do momento, dentro e fora da 'Casa dos Segredos'. O casal tem protagonizado algumas discussões, que podem nos próximos dias ditar o fim da relação.

Após a gala de domingo, 27 de outubro, e com os ânimos aparentemente serenados, Renata surpreendeu ao conversar com os restantes colegas, sem a presença do namorado, e assumindo que este teria sido agressivo aquando de uma discussão recente por causa de uma tosta.

Perante uma pergunta direta de Marcelo, a concorrente assumiu que Maycon foi agressivo e atirou: "Foi por isso que comecei a chorar, imagina o quanto fiquei assustada".

As declarações da modelo foram tema na crónica social do 'Dois às 10' desta segunda-feira e mereceram críticas por parte de Cláudio Ramos.

"Não gostei, a Renata esta a jogar, está a falar ao respeito ao seu namorado", começou por referir o apresentador.

"Ela usa o termo agressivo, que é 100% exagerado", concordou o comentador Gonçalo Quinaz.

Também Cristina Ferreira se mostrou contra a atitude de Renata, referindo que "Maycon não falou assim tão alto".

"Ela sabe que isto dá conversa cá fora. Não gosto de pessoas assim. Uma coisa é jogar, outra é meter a integridade emocional e intelectual das pessoas em causa", completou Cláudio Ramos a respeito do tema.