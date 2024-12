Renata e Maycon voltaram a protagonizar uma discussão no 'Secret Story'. O casal desentendeu-se, com a jovem concorrente a acusar o namorado de não a ter defendido perante os restantes participantes.

Já Maycon acha que a namorada o "atropela" com o objetivo de vencer o programa.

"Não quero ter uma relação com uma pessoa que me atropela desta maneira", atirou o participante do reality show.

"Se me virares as costas podes ter a certeza que não te vou dirigir mais a palavra", disse ainda durante a discussão.

Renata virou mesmo as costas ao namorado e este acabou por atirar: "acabou esta palhaçada".

A concorrente acabou por voltar, com o objetivo de terminar a conversa, mas Maycon não deu hipótese e disse: "acabou, acabou mesmo".

Horas depois, o casal acabou por conversar e, aparentemente, já fez as pazes.

Veja aqui as imagens da discussão.