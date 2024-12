Questionado por Cristina Ferreira na emissão especial de terça-feira, 17 de dezembro, Maycon confirmou o fim do namoro com Renata.

"Gosto muito da Renata, preocupo-me com a Renata, mas já não estamos juntos", respondeu o concorrente.

Maycon continua desiludido com as atitudes da participante do reality show e, para já, assegura que o melhor para ambos é continuarem separados.

