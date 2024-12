Maycon foi expulso na gala do último domingo do 'Secret Story 8'. O concorrente abandonou o jogo a apenas dois dias antes da grande final, que se realiza esta terça-feira, 31 de dezembro, mas assegura que a sua saída não foi 'morrer na praia'.

"Morrer na praia era não aproveitar as oportunidades que vou receber após a saída. Acredito que se aconteceu, tinha de acontecer. O caminho é em frente, não quero estar a pensar o que podia ou não ter acontecido", disse numa conversa exclusiva com o Fama ao Minuto.

Já fora do jogo, Maycon mostrou-se encantado com o "muito carinho e amor dos fãs" e focado apenas "em coisas boas"... mesmo quando o assunto é a polémica relação com Renata Reis.

Namorados, amigos ou ex-casal?

"Só tenho de me focar nas coisas boas que tenho com a Renata", defendeu, mostrando-se disposto a dar uma oportunidade à cara-metade, que conheceu no reality show, mas agora longe das câmaras.

Quanto ao estado atual da relação, que dentro do jogo terminou e voltou a começar, várias vezes, depois de fortes discussões, Maycon afirmou: "Não sei [em que ponto estamos], ainda não falei com ela".

"Sempre referi que se fizesse um pedido de namoro à Renata era aqui fora, isso não invalida o facto de estarmos num relacionamento, só não é oficial. Temos de ver o que vai acontecer aqui fora, vida profissional, família, e tudo o que envolve uma relação. Não é uma pergunta de resposta fácil e direta. Ela também tem de ver o que está a acontecer aqui fora e ver se quer continuar comigo ou não", disse.

Dentro da casa mais vigiada do país chegou a dizer que se sentiu "atropelado emocionalmente" por Renata, mas tudo ficou resolvido entre ambos, assumindo ter conseguido "acreditar e confiar" na 'quase namorada'.

"Tenho de confiar e deixar que ela venha cá para fora para estarmos juntos", referiu ainda.

"Enviei uma mensagem de carinho à mãe da Renata"

O jovem, natural da Nazaré, ainda não conheceu a família de Renata, conta, mas já enviou uma mensagem à mãe da concorrente.

"Enviei apenas uma mensagem de carinho à mãe da Renata, porque, querendo ou não, sei que a minha mãe estava muito preocupada comigo e acredito que a mãe da Renata também esteja", contou.

Discussões à parte, o carinho e proteção para com Renata parecem ser a sua prioridade. Hoje, contou, a primeira coisa que pretende fazer assim que a companheira abandone a casa, e é precisamente "protegê-la".

"Quero agarrar nela, dar-lhe um beijinho e desaparecer com ela, para ela não apanhar com a informação toda. Foi o que as pessoas quiseram fazer comigo. Querendo ou não, eu a Renata tivemos muita exposição, muito foi falado sobre a nossa relação, só quero conseguir protegê-la disso", garantiu.

Discussões forçadas?

"Há duas semanas, disse à Renata, andam à procura de discussões nossas de alguma forma. As perguntas eram feitas nesse prisma. Parecia de alguma forma que queriam que discutíssemos", confessou questionado sobre o mal-estar que o casal enfrentou nas últimas semanas de jogo e que, segundo o próprio, pode ter ditado a sua expulsão.

Foi um dos participantes favoritos do público durante largas semanas, mas acabou por nem chegar a finalista. Questionado sobre o que correu mal, o ex-participante apontou:

"Muitas das coisas [imagens favoráveis] não apareciam, a necessidade de andarem sempre à procura de discussão entre Maycon e Renata. De alguma forma, o jogo muitas vezes não foi benéfico para mim."

Maycon chegou mesmo a apontar o dedo à produção do reality show, explicando que outros concorrentes "recebiam muito mais dinheiro" pelas suas missões. "O jogo não se revelou muito fácil para mim", reforçou.

Já sobre o que faria diferente, o professor de skate não tem dúvidas: "Pensava mais em mim. Acredito que o que me prejudicou foi criar relações intensas, tentar sempre perceber o lado das outras pessoas e muitas vezes não entendi que poderia ser jogo".

Colinho? "As coisas foram proporcionadas a favor do Diogo"

Maycon não tem medo de falar em "colinho" quando o assunto é uma possível vitória de Diogo Alexandre.

"Querendo ou não, as coisas foram muito proporcionadas a favor do Diogo, as situações, as conversas que não apareciam nas VTs. Muitas coisas eram favoráveis ao Diogo", apontou.

"As coisas ao Diogo correram de melhor forma. É o jogo, temos de manter a cabeça erguida e seguir em frente. Não é isso que vai mudar a minha vida", disse ainda, convicto de que será o empresário a levar o prémio para casa.

"Acredito que vai ser ele a ganhar, mas se não ganhar, que ganhe a Renata."

Pronto para outra?

"Não sei, é muito complicado responder a essa pergunta. Foi muito complicado, mas também aprendi muito. Só o tempo o dirá, e as oportunidades", respondeu a propósito de uma possível entrada noutro reality show ou, quem sabe, no 'Desafio Final' (que começa já a 1 de janeiro).

"Espero conseguir ter oportunidades"

Maycon nasceu no Brasil, mas está em Portugal desde os quatro anos. É professor de skate e anima festas como MC, 'host' e 'entertainer' e é nestas áreas que espera conseguir agora, após a participação no 'Secret Story', conseguir novas oportunidades.

"Espero conseguir ter oportunidades. Quero continuar a ser professor de skate, mas não pela minha fama. Não quero que associem a minha escola de skate a fama ou ao Maycon, quero que a escolham porque gostam de skate", referiu, convicto de que irá focar-se em "crescer profissionalmente".

"Gostava muito de ter oportunidades na televisão relacionadas com skate ou com outras áreas em que pudesse evoluir como apresentador, locutor, porque é algo que está relacionado com a minha área", rematou.

