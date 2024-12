João Ricardo 'morreu na praia' e foi expulso do 'Secret Story 8' a apenas dois dias da grande final, marcada para o dia 31 de dezembro. Horas após a expulsão, o antigo concorrente do reality show conversou com os jornalistas sobre a sua marcante participação no programa.

Lagrimas de frustração na expulsão

Questionado sobre as lágrimas que lhe correram pelo rosto depois de saber que não era um dos finalistas, João Ricardo admitiu a frustração.

"É um misto de emoções, fui o concorrente que desde que entrou na casa, logo na primeira dinâmica, disse que queria ser visto como um vencedor. Acabei por ficar um bocadinho frustrado, chateado, triste, porque efetivamente o objetivo do dia 15 acabou por não ser cumprido. É algo que mexe comigo, é algo que já tinha vindo a sentir ao longo das semanas que estive na casa, que poderia acontecer", lamentou.

A rivalidade com Diogo Alexandre

O empresário nega que o seu jogo tenha estado colado a Diogo Alexandre e assegura que a única coisa que falhou foi "os portugueses não votarem".

"O meu jogo é colado aos 21 jogadores que entraram dentro daquela casa. O meu jogo não se resume só ao Diogo Alexandre", disparou.

"A minha estratégia era ser eu, se falhou não há nada que possa melhorar"

Ainda a respeito das falhas que podem ter ditado a sua saída, apontou: "Tenho de fazer uma introspeção, tenho de ir para casa e ver os 102 dias para perceber o que falhou".

"Não ganhei porque não tinha de ganhar. Se Portugal não votou porque é que haveria de ganhar? Se há jogadores mais fortes dentro da casa, porque é que haveria de ganhar? Porque é que tudo tem de rodar à volta do João Ricardo?", disse ainda, enaltecendo os cinco escolhidos para chegarem à final: Diogo Alexandre, Leomarte, Margarida, Gonçalo e Renata.

"Ficaram cinco finalistas, cinco finalistas com mérito. Os meus parabéns para os cinco, espero que ganhe o melhor... Mas se eu não estou lá dentro, é porque não mereço estar", referiu.

"Fazendo um balanço da minha participação, saí em sétimo lugar e tenho de fazer uma introspeção daquilo que foi o meu jogo para, se participar num próximo reality show, poder melhorar", assumiu, referindo, contudo, logo em seguida que sente ter pouco ou nada a melhorar.

"A minha estratégia era ser eu, se falhou não há nada que possa melhorar. Fui eu. Nasci assim, não sou perfeito", atirou.

"Presunçoso", "vilão", "desgastado"? As respostas

"Custa-me perder para todos os que estão lá dentro. Eu perdi", assumiu, assegurando que não se sente particularmente melindrado por 'perder' contra Diogo Alexandre.

João Ricardo assume-se como um "jogador marcante", mas nega o papel de vilão dentro do jogo. "Não me considero o vilão desta casa, de todo. Se viram o programa, sou tudo menos o vilão", apontou, descrevendo-se como uma pessoa "divertida, versátil e que sabe construir uma frase".

Sobre o comentário de Cinha Jardim, que sempre o elogiou como um dos seus jogadores preferidos mas considerou que é algo presunçoso na sua postura, o ex-concorrente mostra-se tranquilo.

"A Cinha disse que sou presunçoso e o Cláudio Ramos acaba por dizer que também me considera uma pessoa presunçosa. Está tudo certo, é a opinião da Cinha Jardim, do Cláudio Ramos. Está tudo certo", reagiu.

"Não fico minimamente melindrado com a opinião de quem quer que seja", assegurou ainda.

A caminho do 'Desafio Final'?

João Ricardo assegurou estar "zero desgastado" após a participação no 'Secret Story'. Assegura que está "muito bem" psicologicamente, apenas a precisar de tempo para estar com aqueles que lhe são próximos.

"Preciso de tempo para mim e depois logo decido se entrarei no 'Desafio Final'", respondeu ao ser questionado sobre uma possível entrada no reality show, que começa já no dia 1 de janeiro e junta os melhores jogadores de vários programas.

"Vamos ver se a TVI me abre as portas"

"Foi a paixão pelo mundo da televisão", assume, que o levou a entrar no 'Secret Story' e precisamente na caixinha mágica que espera agora ter novas oportunidades profissionais.

"Vamos ver se a TVI me abre as portas, não sei o que pode vir daqui. Fico ansioso por tudo aquilo que pode vir da minha participação", disse, mostrando-se expectante por um projeto capaz de o "cativar".

João Ricardo entrou no 'Secret Story' com o segredo 'já participei numa novela da TVI', mas assume que a "oportunidade" que agora anseia em televisão pode não estar relacionada com a representação.

