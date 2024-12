Já quase a terminar esta edição do 'Secret Story', a gala do último domingo, dia 29 de dezembro, foi de dupla expulsão.

João Ricardo foi o primeiro expulso da noite, tendo ficado muito emocionado por sair na última gala. "Se os portugueses não me quiseram manter na casa, é mais que justo. Pelo que percebi, justo são os cinco finalistas que lá estão. Não posso fazer mais que isso. Fiz o meu melhor durante os 102 dias, fui eu, genuíno, transparente. Se não deu, não deu. Está tudo bem. Óbvio que me custa, porque fui o primeiro a dizer dentro daquela casa que queria ser reconhecido como um vencedor. Não me quiseram dar essa oportunidade e está tudo bem", destacou já no estúdio da gala.

A segunda saída da noite foi Maycon. "O meu objetivo era conseguir fazer dinheiro - pelo menos, estar entre os cinco finalistas e levar alguma dinheiro para casa. É o que é, e vamos tentar tirar algum sumo do que estamos aqui a fazer", comentou após deixar a casa 'mais vigiada do país'.

Assim sendo, os finalistas do reality show da TVI são Renata, Leo, Diogo Alexandre, Margarida e Gonçalo.

Leia Também: 'Secret Story 8'. Diogo Alexandre usa humor negro para falar sobre judeus