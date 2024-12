Diogo Alexandre, concorrente de 'Secret Story 8', não teve o melhor comportamento dentro da casa, tendo recorrido ao humor negro para falar sobre os judeus e o Holocausto.

Dirigindo-se a Margarida e Gonçalo, outros dois concorrentes do reality show, Diogo pergunta: "Qual é a diferença entre uma pizza e um judeu?"

Respondendo de seguida: "A pizza não grita quando foi ao forno".

Na rubrica 'Última Hora' de 'Secret Story 8', Francisco Monteiro condenou a brincadeira de Diogo Alexandre: "Foi de facto muito infeliz. É falta de noção".

Já nas redes sociais, os telespectadores também reagiaram.

"Se a extrema-esquerda, que anda a comparar as revistas no Martim Moniz ao Holocausto, ouve o Diogo comparar judeus a pizzas no forno… vai correr mal! O Helder no 'Big Brother' foi expulso por menos! A diferença é que o Helder não sabia o que era o holocausto!", escreveu um internauta no X.

