Heitor foi o concorrente expulso na gala do 'Secret Story 8' do último domingo, 22 de dezembro. Horas após ter abandonado a casa mais vigiada do país, o jovem marcou presença no 'Dois às 10' para fazer o balanço da sua participação no programa.

A propósito do segredo que escondeu no reality show, sofro de 'Michaelofobia', Heitor contou que vai finalmente tentar resolver o problema.

"Quando saí soube que há uma senhora terapeuta que me vai oferecer o tratamento", contou, explicando que irá aceitar a ajuda e tentar ultrapassar este medo.

'Michaelofobia' "não é uma condição clínica oficialmente reconhecida no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Perturbações Mentais (DSM-5), mas enquadra-se no espectro das fobias específicas. Neste contexto, trata-se de um medo irracional e desproporcional relacionado a ver imagens, ouvir música ou até mesmo pensar no cantor Michael Jackson", disse Alberto Lopes, neuropsicólogo e hipnoterapeuta, especialista em fobias, ao Notícias ao Minuto.