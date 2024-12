Em plena época natalícia, Cláudio Ramos fez uma reflexão nas redes sociais na qual confessou que esta é a "época do ano que mais gosta".

"Sou dos que acha que nesta época ficamos todos mais generosos e mais leves. Eu sei que devia ser o ano todo, mas não é e por isso não vale a pena lamentos. É o que é e pronto!", argumenta numa partilha na sua página de Instagram.

O apresentador do 'Dois às 10' revela que em criança "delirava com a árvore de Natal", até porque o pai fazia as árvore "mais lindas", que chegavam ao teto.

"Fascinava-me a perícia quase mágica que ele fazia para meter tudo no lugar certo. Depois, podíamos olhar para ela, contemplar mas não se podia tocar", recorda.

"Lembrei-me disto agora, porque estou parado no trânsito e o que tenho em frente é um carro com um pinheiro lá dentro. Há trinta e tal anos as árvores em minha casa eram pinheiros de verdade. Entretanto as coisas mudaram e passei a desfrutar da árvore em casa da minha mãe - no mesmo lugar onde era feita pelo meu pai - só que agora é quase sempre a minha irmã que a faz com a ajuda das minhas sobrinhas, são elas que agora deliram com as luzes e que esperam o mês todo ansiosas que debaixo da árvore cresçam pedaços de papel de embrulho colorido com desejos dentro deles", completa.