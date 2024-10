"As manhãs que acordam Portugal". Foi com estas palavras que Cláudio Ramos começou por legendar a publicação que fez na sua página de Instagram, onde destaca vários divertidos momentos do 'Dois às 10'.

O apresentador mantém-se ao lado de Cristina Ferreira no programa das manhãs da TVI e são várias as vezes em que ambos ficam às gargalhadas.

"Partilhei porque vocês deliram com as carinhas da Cristina e as suas afirmações sem igual. Eu, na parte que me toca, sou exímio no meu trabalho", escreveu ainda o apresentador na legenda do vídeo que pode ver na publicação abaixo.

Esta publicação chega depois de um momento divertido que Cláudio Ramos protagonizou no 'Dois às 10', esta terça-feira, dia 28 de outubro.

