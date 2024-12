Todas as manhãs, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira fazem companhia aos telespectadores da TVI através do programa 'Dois às 10'. Com esta dupla imbatível não faltam momentos de diversão, muitas gargalhadas e... sustos.

Na sua página de Instagram, o apresentador partilhou um vídeo que destaca os melhores momentos de 2024 no formato matutino da estação de Queluz.

"Manhãs de 2024. Obrigado", realçou na legenda da partilha.

Poderá vê-la de seguida:

Leia Também: "Quer dizer, vou por o meu João a dormir com o Cláudio?"