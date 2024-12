Na emissão especial de Natal do 'Dois às 10', os apresentadores fizeram questão de trocar presentes de Natal.

Cláudio Ramos ofereceu uma prenda a Cristina Ferreira, provocando gargalhadas a todos os presentes.

A apresentadora já pode pendurar no seu camarim um quadro com uma montagem da sua cara no corpo de Jennifer Lopez.

Mas Cláudio estava com um espírito generoso ao oferecer ainda um pijama com a sua cara estampada, o que levou Cristina a perguntar-lhe: "Quer dizer, vou por o meu João a dormir com o Cláudio?"

Já o apresentador recebeu de Cristina Ferreira uns boxers personalizados a dizer: "saúde e paz".

