Helena Isabel tem passado as últimas horas 'debaixo de fogo'. Os comentários feitos no 'TVI Extra' onde criticou duramente a arte portuguesa, dizendo mesmo que não consumia nenhum conteúdo nacional, motivaram várias reações, até mesmo de figuras públicas.

Uma delas foi mesmo Manuel Luís Goucha, que criticou estas palavras da comentadora que atua no mesmo canal onde trabalha. O apresentador sublinhou que Helena tem direito a "não gostar artisticamente falando de coisa alguma dita/falada/representada em português", tal como ele próprio também tem "todo o direito, por exemplo, de detestar a vulgaridade".

Helena comentou estas palavras de Goucha numa nova emissão do 'TVI Extra' e não poupou nas críticas: "Achei que foi altamente prepotente. É normal que, sendo ele um dos melhores apresentadores portugueses, senão o melhor, que se tenha sentido. Agora acho que o Manuel podia ter dito as coisas de outra forma, sabendo a pegada digital que tem e o peso que tem nas redes sociais - e não só - sabia que aquilo ia gerar um 'boom'. E gerou-se uma onda de ódio terrível".

Helena destacou ainda a frase ''não gosto de vulgaridade'. "Achei que com isto, o Manuel dirigiu-se à minha pessoa. O que apreendi é que o Manuel me chamou vulgar", fez notar, referindo ainda que não concorda com estas palavras.

"Eu sou zero banal. Sou a coisa mais excêntrica que existe. Nunca me senti banal", rematou.

