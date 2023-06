Helena Isabel Patrício tem dado que falar depois de ter confessado, numa das emissões do 'TVI Extra', que não vê séries nem filmes portugueses e que também se recusa a ouvir cante alentejano, isto enquanto dizia ter conseguido ver apenas "cinco minutos" da série 'Rabo de Peixe', da Netflix.

A opinião da comentadora do canal de Queluz de Baixo deu origem a várias críticas, até mesmo de figuras públicas como Manuel Luís Goucha e Nuno Markl.

O apresentador entre outras coisas, referiu que Helena tem direito a "não gostar artisticamente falando de coisa alguma dita/falada/representada em português", tal como ele próprio também tem "todo o direito, por exemplo, de detestar a vulgaridade". Já o humorista ironizou o facto de Helena comentar sobre a cultura portuguesa mesmo não sendo "uma artista de primeira linha e dimensão global, com trabalho árduo e dedicado desenvolvido na área da música, televisão e cinema de prestígio".

Helena Isabel recebeu estas palavras de Nuno Markl e de Manuel Luís Goucha com insatisfação e apressou-se a comentar as mesmas no Instagram.

"Do pouco que me conhece já deve ter percebido que sou uma mulher muito livre! Livre e desprendida de qualquer tipo de preconceito! Gosto que respeitem a minha singularidade, tal como é primordial para mim respeitar a singularidade dos demais", começou por escrever, dirigindo-se ao apresentador da TVI. "Consumo muito pouco produto português porque desde cedo comecei a consumir tudo o que o país vizinho tem! Não sei se por na altura viver a poucos quilómetros do mesmo e consumir tudo o que por lá se fazia, não sei se pela curiosidade que a proporia língua me despertava, ou se por me identificar pouco com o que era feito por cá! Curiosamente (ou não) vivi 18 anos no Alentejo e não gosto de cante alentejano.. e explicar isto cientificamente?", acrescentou.

"Tenho toda a legitimidade de não gostar de um produto português, chinês, cartaginês ou até libanês! Ressalvo que não quis de todo desvalorizar o trabalho de alguém. Dei apenas a minha opinião.. num país democrático onde ainda me o é permitido. Tenho orgulho em ser portuguesa, mas também tenho o direito de usufruir da liberdade que a vida me dá para culturalmente procurar aquilo que me desperte sentidos. O ser portuguesa não me pode colocar duas palas. Um beijinho para si, para o Rui e para os seu cães adoráveis", rematou Helena.

A resposta de Helena Isabel à opinião de Manuel Luís Goucha© Reprodução Instagram

Em relação à observação de Nuno Markl, a vencedora da sexta edição da 'Casa dos Segredos' atirou: "Eu não preciso de ser uma artista de primeira linha com uma dimensão global e um trabalho árduo desenvolvido no mundo das artes para ter opinião fundamentada sobre os mais diversos temas! Sou advogada. Estudo há uma vida, e continuarei a estudar para fazer aquilo que sempre sonhei. Exercer o jus postulandi. Posso pura e simplesmente não gostar! Nem tão pouco me identificar! E isso não é sinónimo de falta de profissionalismo ou valor da coisa em questão! Eu somente não gosto. E creio que não tenha cometido nenhum crime ao expressar a minha opinião de forma clara! Não entendo é como é que alguém como o Nuno, com uma carreira sólida e um trabalho árduo na comunicação, não consegue ser tolerante a opiniões contrárias e necessita de me humilhar publicamente com um post!".

A resposta de Helena Isabel à opinião de Nuno Markl© Reprodução Instagram

