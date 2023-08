Helena Costa usou a sua conta no Instagram para partilhar fotografias dos seus dias de descanso ao sol na companhia das duas filhas, as gémeas Maria do Mar e Mercedes, de quatro anos.

Na publicação podem ver-se fotografias das três juntas, umas a cores e outras a preto e branco. Enquanto a mãe usa um minivestido em tons de azul claro, laranja e amarelo, com bordados em branco, as gémeas usam vestidos iguais, brancos com uma risca larga horizontal em castanho claro.

"Podia ser um anúncio a um perfume ou a uma espuma do cabelo, mas é uma foto que resume as nossas férias… sem horários, com tempo e muito amor", escreveu a atriz na legenda das fotografias.

Veja as fotografias das férias da atriz na galeria.

