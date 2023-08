Helena Costa fez 41 anos e usou as redes sociais para publicar um conjunto de fotografias do seu aniversário nas quais as protagonistas são as duas filhas.

Mercedes e Maria do Mar, de quatro anos, estiveram com a mãe num passeio de barco que, a julgar pelas fotografias, as duas meninas terão apreciado bastante.

Nas imagens as gémeas aparecem com visuais idênticos, vestindo macacões verdes de alças com estampado floral, sob os quais tinham t-shirts brancas. Além disso, as duas usaram o cabelo apanhado num rabo de cavalo.

"Aniversário diferente", escreveu Helena Costa na legenda das fotos.

