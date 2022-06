É dia de festa para Helena Costa. As filhas gémeas da atriz, Mercedes e Maria do Mar, completam três anos de vida esta terça-feira, 28 de junho.

A data foi assinalada nas redes sociais, com uma mensagem especial da mamã babada.

"Parabéns, filhas! Três anos de muito amor. Não podia desejar melhores filhas neste mundo. A vossa festa vai ser no domingo, já na casa nova. Que dias intensos estes. O melhor é agora", lê-se na legenda de um vídeo que reúne momentos felizes das meninas.

As filhas de Helena Costa, recorde-se, resultam do casamento de longa data com um empresário cuja identidade nunca foi tornada pública. A celebridade separou-se em março deste ano, mas já encontrou um novo amor.

