Helena Costa usou as redes sociais para recentemente partilhar uma frase sobre o divórcio. A mensagem deu origem ao rumor de que poderia estar desta forma a enviar farpas ao ex-marido, de quem se separou recentemente, porém parece que não era essa afinal a intenção da atriz.

"O divórcio é ok. Acabar uma relação é ok. Começar de novo é ok. Seguir em frente é ok. O que não é ok é ficar com alguém que não te aprecia e dá valor", realçava o texto partilhado.

"Em relação a esta frase que postei ontem, nada tem a ver com alguma situação específica, nem é indireta, nem é 'farpa' como estão a noticiar", assegurou.

"Facto: estamos todos bem, felizes e empenhados nas nossas vidas", reforçou ainda, referindo-se ao ex-companheiro e pai das suas duas filhas gémeas.

"Gosto muito de quem me segue por aqui e me conhece, costumo dizer que não sei o que é o ódio no meu Instagram e tenho muito orgulho em todos vocês", completou.

