Helena Costa separou-se do pai das duas filhas gémeas em março deste ano. A decisão foi definitiva e trouxe uma mudança radical á vida da atriz, que recentemente voltou a encontrar o amor.

Esta terça-feira, 21 de junho, Helena citou na rede social Instagram um desabafo sobre o divórcio.

"O divórcio é ok. Acabar uma relação é ok. Começar de novo é ok. Seguir em frente é ok. O que não é ok é ficar com alguém que não te aprecia e dá valor", realça o texto.

Após a publicação, Helena fez uma nova partilha na mesma rede social na qual mostra o novo namorado a cozinhar. A atriz parece estar agora a viver dias felizes ao lado de Vasco Santos.

