Depois de algumas notícias terem sugerido que o estado de saúde de Jorge Nuno Pinto da Costa se teria agravado, Joana Pinto da Costa, sua filha, resolveu desmentir.

Através da sua página de Facebook, Joana afirmou: "A todos que estão genuinamente preocupados, está tudo bem com o meu Pai e obrigada pelo carinho! A todos os que já estão a destilar ódio por todo o lado, aproveitem a oportunidade para procurar ajuda. O mundo agradece."

© Facebook

Também Nuno Pinto da Costa, neto do antigo Presidente do Futebol Clube do Porto, reagiu no Instagram. "Obrigado a todos pelas mensagens. Está tudo bem, não passa de uma brincadeira de mau gosto, que de piada não tem nenhuma. Passei parte do dia com o coração nas mãos. Não se faz!, afirmou.



© Facebook

Leia Também: Pretoriano. Defesa de Fernando Saul quer que tribunal ouça Pinto da Costa