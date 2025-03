Esta sexta-feira, 28 de março, Nuno Pinto da Costa fez uma publicação no Instagram pedindo para que "se pare de fazer política com a morte do presidente", Jorge Nuno Pinto da Costa.

Nuno, neto do falecido presidente do FC Porto, escreveu ainda: "O silêncio do Sporting e do Benfica é compreensível, e é também uma medalha e prova do fantástico trabalho de uma vida que o meu avô realizou".

Recorde-se que os dois clubes não emitiram nenhuma nota de pesar, nem estiveram presentes nas cerimónias fúnebres do antigo presidente do FC Porto. A posição dos dois clubes mereceu algumas críticas de vários adeptos nas redes sociais e também de portistas conhecidos nos canais de televisão.

Na publicação de Nuno Pinto da Costa, pode ainda ler-se: "Dos rivais não espero palmas, de (alguns) dos nossos não espero hipocrisias".

Também André Villas-Boas, atual presidente do FC Porto, não marcou presença no funeral de Pinto da Costa.

