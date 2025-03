No fim de semana fez um mês que morreu Jorge Nuno Pinto da Costa. O ex-presidente do FC Porto partiu no dia 15 de fevereiro.

O neto do ex-presidente do dragões não deixou passar em branco este dia marcante e fez questão de recordar e homenagear o avô no Instagram.

"Um mês de saudade. Só eu sei a falta que me fazes… Mas estás comigo, todos os dias, a toda a hora. Meu querido avô", disse Nuno Pinto da Costa junto de uma fotografia onde podemos ver Jorge Nuno Pinto da Costa.