Helena Coelho foi uma das convidadas do 'Especial Primavera', da TVI, programa no qual falou sobre a experiência da maternidade e de que forma o papel do companheiro e pai da filha, Paulo Teixeira, tem sido fundamental na sua vida.

"O pai não ajuda, ele faz o papel dele. É um pai que é pai. Não tem que me ajudar, tem que participar e ser o parceiro e ele é realmente um parceiro à altura. Gostava que todas as famílias, todos os casais, pudessem ter um Paulinho, ele é mesmo incrível", elogiou.

"O Paulo estimula-a imenso, brinca imenso com ela, é muito meigo e passa-lhe muito boas recordações", sublinha ainda.

Questionada se gostaria de ter outro filho, Helena confessou que sim, sobretudo para dar à filha a possibilidade de ter um irmão: "Não gostei de estar grávida, o meu parto foi extremamente duro e traumático, porém também já me começo a esquecer um bocadinho, porém a pessoa que mais amo na minha vida, para além da minha filha, é o meu irmão. Toda a gente merece ter um irmão".

