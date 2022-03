Helena Coelho marcou presença esta quarta-feira na emissão especial que a TVI preparou para assinalar a chegada da primavera, fazendo-se acompanhar pela filha. A pequena Íris, de um ano, foi pela primeira vez à televisão e deixou tudo e todos rendidos à sua ternura.

Ruben Rua, que apresenta o 'VivaVida' com a digital influencer, partilhou nas suas redes sociais um vídeo no qual captou um momento fofinho em que Íris olha para si enquanto come um pedacinho de pão.

Espreite na galeria as imagens que deixaram Ruben Rua e os internautas completamente rendidos.

