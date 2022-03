Helena Coelho foi convidada para estar no programa de Ruben Rua e Maria Cerqueira Gomes na TVI juntamente com a filha, a pequena Íris. No entanto, e conforme a própria mostrou, a influenciadora digital sofreu um percalço com a filha a caminho da estação de televisão.

"Um resumo da ida de hoje à TVI com a sôdona Íris! Aqui a mãe empenhada até tinha comprado uma camisola colorida a propósito do tema do programa, que era a Primavera, mas literalmente à PORTA dos estúdios da TVI… aconteceu o que vocês podem ver no vídeo e a sorte é que tinha uma roupa suplente, estou sempre a aprender!", relata Helena divertida.

"Íris sempre muito séria porque estava num ambiente desconhecido porém… quando viu um pãozinho, seu uma animada e não largou mais. Quem viu?", questionou por fim.

Veja o vídeo:

