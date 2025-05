Halle Berry impressionou com o visual que escolheu para um evento durante o Festival de Cinema de Canes.

De acordo com a People, a atriz, que é jurada do festival este ano, não passou despercebida quando chegou ao Chopard Universe Gala Evening com um visual inspirado na 'Old Hollywood', na segunda-feira, dia 19 de maio.

Halle Berry apareceu no local com um vestido de cetim bordô, com um corpete decotado e uma saia que tinha uma abertura. Veja nas imagens que estão disponíveis na galeria.

