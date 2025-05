Nem só de passadeiras vermelhas se faz o festival de cinema de Cannes.

A noite do passado domingo ficou marcada pelo jantar Kering Women in Motion onde estiveram presentes várias caras conhecidas.

Nicole Kidman, Halle Berry, Dakota Johnson, Daisy Edgar-Jones, Julia Garner, entre muitas outras celebridades fizeram questão de posar para os fotógrafos presentes no evento.

A cantora Charli XCX parece ter ignorado as regras do festival, que proíbem as transparências, e usou um vestido que revela um pouco o seu corpo.

Veja as imagens na nossa galeria.