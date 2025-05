Juliana Paes esteve entre as celebridade que no domingo, 18 de maio, desfilaram na passadeira vermelha do Festival de Cinema de Cannes 2025.

A atriz brasileira deslumbrou com um look de princesa, mais concretamente um vestido comprido cor de rosa.

Trata-se de uma peça com decote 'caicai' da marca Georges Chakra. O visual ficou completo com um colar e brincos com pequenos diamantes.

Veja o look ao detalhe na galeria.

